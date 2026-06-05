I frequentanti la sezione Primavera del Muzio Gallo devono restituire il bonus all' Inps

Da anconatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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OSIMO – «Le famiglie di Osimo mandano i figli al nido nella sezione Primavera dell’Istituto “Muzio Gallo” di Osimo, gestita dall’Asso e richiedono il ‘bonus nido’ per il 20242025, ma improvvisamente l’Inps richiede loro la restituzione di quanto percepito. Secondo loro infatti la sezione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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