La piccola Beatrice morta a Bordighera il patrigno cambia carcere per la quarta volta | gli hanno rotto il naso

Il patrigno di Beatrice, deceduta a Bordighera, è stato trasferito per la quarta volta in carcere, questa volta a Cremona, dopo essere stato aggredito da altri detenuti a Pavia. L'uomo, 42 anni, è in carcere con l'accusa di maltrattamenti che hanno portato alla morte della bambina. Durante l'aggressione, avrebbe subito la rottura del naso. La sua posizione è collegata all'inchiesta della Procura di Imperia sulla morte di Beatrice.

Emanuel Iannuzzi sarebbe stato aggredito da altri detenuti del carcere di Pavia e quindi trasferito a Cremona: il 42enne è detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, figlia della compagna dell'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Beatrice morta a Bordighera, le chat dell'orrore. «Ti porto via la mamma, non torna più»

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