Beatrice morta a 2 anni Emanuel Iannuzzi pestato dagli altri detenuti | Gli hanno rotto il naso Trasferito per la quarta volta in due mesi

Emanuel Iannuzzi, 42 anni, è stato picchiato da altri detenuti, subendo la rottura del naso. È stato trasferito per la quarta volta in due mesi. Iannuzzi è in custodia cautelare con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte di una bambina di due anni, deceduta a causa delle percosse. La vittima, Beatrice, è morta a Bordighera.

Emanuel Iannuzzi, l’uomo di 42 anni in custodia cautelare con la pesante accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni deceduta per le percosse a Bordighera, è stato violentemente aggredito dagli altri detenuti. Il pestaggio è avvenuto all’interno del carcere di Pavia, dove l’uomo era stato recluso solo a inizio luglio. Un gruppo di detenuti lo ha preso di mira, colpendolo duramente e causandogli la frattura del setto nasale. Poiché la sicurezza dell’uomo all’interno di quel carcere è compromessa, ne è stato disposto il trasferimento, il quarto in due mesi. I continui spostamenti di carcere. 🔗 Leggi su Open.online

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Morte di Beatrice, botte in carcere a Emanuel Iannuzzi: trasferito quattro volte

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