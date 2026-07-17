Emanuel Iannuzzi, 42 anni, è stato trasferito per la quarta volta in carcere. Questa volta si trova a Pavia, dove sarebbe stato colpito al naso. È detenuto con l’accusa di maltrattamenti aggravati che hanno portato alla morte di una bambina di due anni, deceduta a Bordighera. La madre della vittima è anch’essa in carcere con le stesse accuse. L’inchiesta riguarda il decesso della piccola, avvenuto nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

È stato di nuovo trasferito Emanuel Iannuzzi, 42 anni, detenuto con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Imperia sul decesso della piccola Beatrice, la bimba di due anni figlia della compagna Emanuela Aiello, anch'essa in carcere con la stessa accusa, morta a Bordighera. Il trasferimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì dal carcere di Pavia, dove l'uomo era stato portato a inizio luglio, a quello di Cremona. A Pavia, infatti, altri detenuti lo hanno aggredito, provocandogli la frattura del setto nasale. Si tratta del quarto trasferimento disposto nei confronti dell'uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bimba morta a Bordighera, quarto trasferimento di carcere per Iannuzzi: a Pavia gli hanno rotto il naso

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