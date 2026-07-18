Una petizione chiede di spostare un’antenna di telefonia mobile prevista a Borgo Santa Maria. I residenti lamentano che, nonostante l’ampio spazio libero nel quartiere, l’antenna venga collocata vicino alle abitazioni e a un parco. La richiesta di spostamento è accompagnata da commenti di inascolto da parte delle autorità, che non hanno ancora modificato il progetto. La posizione dell’antenna è oggetto di contestazione tra i cittadini.

"Con tutto lo spazio libero che circonda il quartiere non si capisce proprio perché la nuova antenna per la telefonia mobile debba essere posizionata vicino alle case e a un parco". Non si arrende, Giovanni Zona, abitante a Borgo Santa Maria. Secondo il suo parere e quello di altri membri del comitato locale che in passato si è occupato delle problematiche relative alla strada del Foglia e alla rotatoria con strada Montefeltro raccogliendo oltre 2mila firme, la nuova antenna 5G deve essere spostata dalla zona di via Monte Subasio dove è prevista. Per questo, annuncia, "adesso procederemo con una raccolta di firme, e valuteremo di mettere in campo tutte le azioni necessarie per ottenere che sia posizionata da un’altra parte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La petizione: "Va spostata". Antenna a Borgo Santa Maria. I residenti: "Inascoltati"

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