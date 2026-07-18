La petizione | Va spostata Antenna a Borgo Santa Maria I residenti | Inascoltati

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una petizione chiede di spostare un’antenna di telefonia mobile prevista a Borgo Santa Maria. I residenti lamentano che, nonostante l’ampio spazio libero nel quartiere, l’antenna venga collocata vicino alle abitazioni e a un parco. La richiesta di spostamento è accompagnata da commenti di inascolto da parte delle autorità, che non hanno ancora modificato il progetto. La posizione dell’antenna è oggetto di contestazione tra i cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Con tutto lo spazio libero che circonda il quartiere non si capisce proprio perché la nuova antenna per la telefonia mobile debba essere posizionata vicino alle case e a un parco". Non si arrende, Giovanni Zona, abitante a Borgo Santa Maria. Secondo il suo parere e quello di altri membri del comitato locale che in passato si è occupato delle problematiche relative alla strada del Foglia e alla rotatoria con strada Montefeltro raccogliendo oltre 2mila firme, la nuova antenna 5G deve essere spostata dalla zona di via Monte Subasio dove è prevista. Per questo, annuncia, "adesso procederemo con una raccolta di firme, e valuteremo di mettere in campo tutte le azioni necessarie per ottenere che sia posizionata da un’altra parte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la petizione va spostata antenna a borgo santa maria i residenti inascoltati
© Ilrestodelcarlino.it - La petizione: "Va spostata". Antenna a Borgo Santa Maria. I residenti: "Inascoltati"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torna la Notte Bianca in Borgo Santa Caterina. Il nuovo direttivo “Vogliamo andare incontro ai residenti”La Notte Bianca torna a Borgo Santa Caterina con una programmazione che unisce elementi tradizionali e novità significative.

Cultura, svolta a Rimini: musei gratis per i residenti in provincia e riapre l’ex chiesa di Santa Maria ad NivesA circa un anno dall'inizio del Piano strategico della cultura, Rimini annuncia alcune novità.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web