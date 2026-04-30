Cultura svolta a Rimini | musei gratis per i residenti in provincia e riapre l’ex chiesa di Santa Maria ad Nives

A circa un anno dall'inizio del Piano strategico della cultura, Rimini annuncia alcune novità. I musei della città saranno accessibili gratuitamente ai residenti in provincia, mentre l’ex chiesa di Santa Maria ad Nives riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura. Queste iniziative mirano a rafforzare il patrimonio culturale locale e offrire maggiori opportunità di fruizione ai cittadini.

A poco meno di un anno dal lancio del Piano strategico della cultura di Rimini, il percorso avviato per progettare le prospettive future dello sviluppo culturale della città entra in una nuova fase. Cinque le azioni che partiranno già dalla prossima settimana, che rappresentano le prime risposte.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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