la peronospora spiegata facile

La peronospora è una malattia che colpisce le piante durante tutte le fasi di crescita, causando perdite di produzione e danni ai vigneti. È possibile intervenire con trattamenti specifici, ma spesso le azioni adottate non sono sufficientemente efficaci per contenerla.

Colpisce durante tutte le fasi vegetative e causa una perdita significativa di produzione, e gravi danni ai vigneti. Si può combattere, ma spesso non lo si può fare in maniera sufficientemente efficace. Ma partiamo dalle basi: la peronospora della vite è una delle malattie più gravi e diffuse che colpiscono i vigneti. È originaria del Nord America e si è diffusa in Europa alla fine del diciannovesimo secolo, causando danni significativi alla viticoltura. Fu segnalata per la prima volta in Europa nel 1878, importata probabilmente dall’America, attraverso il materiale di propagazione resistente alla filossera, la malattia che ha causato la moria delle viti su piede franco e costretto i viticoltori a innestare i cloni di viti europee su piede americano, immune dalla malattia ma sensibile al fungo patogeno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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hy Didnt Irish People Eat Fish During the Famine (The Real Reasons)

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