Sergio Conceicao, attualmente allenatore dell'Al-Ittihad, ha commentato il suo passato come tecnico del Milan in un’intervista esclusiva pubblicata oggi. Ha dichiarato che il passaggio dal Porto non è stato semplice e ha descritto le difficoltà incontrate durante la sua esperienza in rossonero. La conversazione si è focalizzata sui momenti chiave della sua carriera recentissima e sulla sfida di adattarsi a un nuovo ambiente calcistico.

Il 30 dicembre 2024, subentrando al connazionale Paulo Fonseca, l'allenatore portoghese Sergio Conceicao si insediò sulla panchina del Milan. Il suo arrivo determinò una scossa all'interno della squadra rossonera, tanto che qualche giorno dopo, il 6 gennaio 2025, Conceicao conquistò già il suo primo trofeo con il Milan, battendo l'Inter per 3-2 nella finale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) dopo aver già superato in semifinale la Juventus (2-1) qualche giorno prima. L'inizio di un idillio? No. La stagione non ha preso la piega che tutti speravano: il Milan ha concluso con l'ottavo posto in classifica in Serie A, fuori da ogni competizione europea e sconfitto in finale di Coppa Italia dal Bologna (0-1).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conceicao: “Non è facile essere l’allenatore del Milan, il passaggio dal Porto non è stato facile”

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