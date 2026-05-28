Gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato un Memorandum di Islamabad, che riguarda la cooperazione in ambito di sicurezza marittima e militare. L'accordo prevede la revoca delle restrizioni sui porti iraniani, una collaborazione con l'Oman nello Stretto di Hormuz, e l'introduzione di ispezioni congiunte. La firma si inserisce in un quadro di accordi per migliorare la gestione delle attività navali e rafforzare la presenza militare nella regione.

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© Virgilio.it - L'Intesa Usa-Iran spiegata facile, cos'è il Memorandum di Islamabad tra sicurezza marittima e militare

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Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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Iran-Usa, accordo più vicino: cosa prevede il memorandum d’intesaLa tv di Stato iraniana Irib ha mostrato l’ultima bozza del memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti.

Usa e Iran, i punti chiave del memorandum d’intesa: cessate il fuoco, nucleare, sanzioni, ispezioni e HormuzL’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran prevede una pausa di 30 giorni nelle tensioni e una moratoria di 12-15 anni sull’arricchimento di uranio.

Temi più discussi: Usa-Iran, si va verso l’accordo. Hormuz e nucleare i punti dell’intesa; I punti dell'intesa Usa-Iran: la Stretto di Hormuz, la tregua e l'arricchimento dell'uranio; Usa-Iran, intesa pronta ma si tratta ancora sui dettagli; Verso un accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump: Vogliono subito un'intesa.

#Trump smentisce l' #Iran: nessuno controllerà lo Stretto di Hormuz. Lo ha detto il presidente Usa durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca durante la quale è sembrato legare un'intesa con l'Iran all'adesione da parte dei Paesi del Golfo agli Accordi x.com

Axios, accordo Iran-Usa, manca l'ok di Trump (che si prende qualche giorno)Memorandum d'intesa della durata di 60 giorni, con cessate il fuoco, negoziati sul nucleare iraniano, transito marittimo illimitato e senza pedaggi da ... huffingtonpost.it

Il Pakistan schiera uno squadrone di jet e migliaia di truppe in Arabia Saudita durante la guerra con l'Iran reddit

Axios: accordo raggiunto Usa-Iran, manca solo il via libera di TrumpNew York, 28 mag. (askanews) – I negoziatori di Usa e Iran hanno raggiunto un accordo su un Memorandum of Understanding di 60 giorni che allungherebbe il cessate il fuoco siglato tra i due paesi l’8 a ... askanews.it