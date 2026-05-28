L' Intesa Usa-Iran spiegata facile cos' è il Memorandum di Islamabad tra sicurezza marittima e militare
Gli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato un Memorandum di Islamabad, che riguarda la cooperazione in ambito di sicurezza marittima e militare. L'accordo prevede la revoca delle restrizioni sui porti iraniani, una collaborazione con l'Oman nello Stretto di Hormuz, e l'introduzione di ispezioni congiunte. La firma si inserisce in un quadro di accordi per migliorare la gestione delle attività navali e rafforzare la presenza militare nella regione.
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Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso
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Iran-Usa, accordo più vicino: cosa prevede il memorandum d’intesaLa tv di Stato iraniana Irib ha mostrato l’ultima bozza del memorandum d’intesa tra Iran e Stati Uniti.
Usa e Iran, i punti chiave del memorandum d’intesa: cessate il fuoco, nucleare, sanzioni, ispezioni e HormuzL’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran prevede una pausa di 30 giorni nelle tensioni e una moratoria di 12-15 anni sull’arricchimento di uranio.
Temi più discussi: Usa-Iran, si va verso l’accordo. Hormuz e nucleare i punti dell’intesa; I punti dell'intesa Usa-Iran: la Stretto di Hormuz, la tregua e l'arricchimento dell'uranio; Usa-Iran, intesa pronta ma si tratta ancora sui dettagli; Verso un accordo tra Iran e Stati Uniti. Trump: Vogliono subito un'intesa.
#Trump smentisce l' #Iran: nessuno controllerà lo Stretto di Hormuz. Lo ha detto il presidente Usa durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca durante la quale è sembrato legare un'intesa con l'Iran all'adesione da parte dei Paesi del Golfo agli Accordi x.com
La tregua in Iran, forse, si avvicina. Nelle ultime ore, la tv di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, ripreso dai media internazionali, gli Usa ritirerebbero le forze militari vicine al territorio ir facebook
Axios, accordo Iran-Usa, manca l'ok di Trump (che si prende qualche giorno)Memorandum d'intesa della durata di 60 giorni, con cessate il fuoco, negoziati sul nucleare iraniano, transito marittimo illimitato e senza pedaggi da ... huffingtonpost.it
Il Pakistan schiera uno squadrone di jet e migliaia di truppe in Arabia Saudita durante la guerra con l'Iran reddit
Axios: accordo raggiunto Usa-Iran, manca solo il via libera di TrumpNew York, 28 mag. (askanews) – I negoziatori di Usa e Iran hanno raggiunto un accordo su un Memorandum of Understanding di 60 giorni che allungherebbe il cessate il fuoco siglato tra i due paesi l’8 a ... askanews.it