La parola che resta | lingua e teatro popolare alle Veglie di Agata

Notizia in breve

Durante le Veglie di Agata, si è tenuto un evento dedicato alla lingua e al teatro popolare, curato da Valentina Giua e Melina Pappalardo. La manifestazione ha evidenziato l’importanza della parola come elemento di memoria collettiva, attraversando diverse generazioni. La discussione ha coinvolto artisti e studiosi, che hanno condiviso testimonianze e performance legate al patrimonio linguistico e teatrale locale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.