la nuova virtus medicina nel mirino resta la b

La Virtus Medicina ha annunciato il roster per la stagione 2026-2027 di Serie C, con i ultimi ritocchi in corso. La squadra, guidata dal coach Matteo Tasini, ha quasi completato la formazione definitiva, ancora in fase di perfezionamento su alcuni dettagli. La società si prepara a scendere in campo con una rosa definita, con l’obiettivo di competere per tornare in Serie B.

Ultimi ritocchi in casa della Virtus Medicina. Il nuovo corso firmato da coach Matteo Tasini ha quasi completato l’opera, ufficializzando il roster che scenderà in campo in Serie C nella stagione 20262027, al netto di una manciata di dettagli ancora da limare. La società riparte con rinnovata ambizione dopo la splendida cavalcata che qualche mese fa ha portato i gialloneri in finale contro Lg Competition, poi promossa in B Interregionale dopo gli spareggi contro Fossombrone. In primis spiccano le quattro conferme del nucleo più longevo. In cabina di regia per il terzo anno consecutivo ci sarà Mattia Masrè (1997), che nelle 63 gare ufficiali coi medicinesi ha collezionato 9,0 punti di media: per il playmaker cresciuto nella Bsl San Lazzaro, ed ex New Flying Balls, Lugo e Olimpia Castello, sarà la dodicesima annata in Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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The new Virtus Medicina. Serie B remains in the crosshairs.Serie C Tasini's team has practically completed its roster. For the third year in a row, Masrè will once again be the playmaker. sport.quotidiano.net