La Virtus Medicina è già nel futuro Rambelli | Regazzi la nostra priorità
La Virtus Medicina ha concluso la stagione nel girone G di serie C con una finale persa contro la squadra avversaria nella Lg Competition, con i risultati di 71-65 e 77-88. Dopo aver rinunciato al sogno di raggiungere la serie B, la squadra ha comunque lasciato il campo con il sorriso, avendo vissuto un torneo da protagonista e ottenuto importanti risultati. Rambelli ha dichiarato che Regazzi rappresenta la loro priorità per il futuro, senza entrare nel merito delle motivazioni.
Tramontato il sogno serie B, la Virtus Medicina esce a testa altissima da un’annata vissuta da protagonista del girone G di serie C: con la ciliegina sottratta dalla sovrana Lg Competition soltanto in finale (71-65 e 77-88 i risultati della serie). Ma in casa dei gialloneri si guarda già al futuro, per provare a blindare coach Marco Regazzi e pianificare un’altra annata ad alta quota. Come racconta il direttore sportivo Samuele Rambelli. Partiamo dalla fine. Che finale è stata? "Esattamente come ce l’aspettavamo, cioè molto fisica. Arrivavamo da un finale di stagione regolare poco brillante, con due sconfitte per le quali è stato necessario un cambio di atteggiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Mauro Pedone candidato sindaco a Cividate al Piano: “La nostra priorità è la sicurezza”
Leggi anche: Doppia sconfitta per Milano e Virtus. Poeta: "La nostra Eurolega è finita"
NEXT MATCH – FINALE PLAYOFF Ci siamo: è tempo di finale playoff per la nostra Virtus Medicina La serie contro LG Competition si apre fuori casa, in una sfida intensa, difficile e tutta da vivere fino in fondo. Domenica 10 maggio ? Ore 17:00 Ca facebook
Medicina, il testimone di Cattani: Sempre al servizio della VirtusEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it
Il sogno promozione della Virtus Medicina svanisce in gara-2 contro CastelnovoUn PalaRambaldi stracolmo e caldissimo non basta alla Virtus Medicina che, per il secondo anno consecutivo, riesce solamente a sfiorare un appuntamento storico come la promozione in Serie B ... ilnuovodiario.com