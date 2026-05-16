La Virtus Medicina è già nel futuro Rambelli | Regazzi la nostra priorità

La Virtus Medicina ha concluso la stagione nel girone G di serie C con una finale persa contro la squadra avversaria nella Lg Competition, con i risultati di 71-65 e 77-88. Dopo aver rinunciato al sogno di raggiungere la serie B, la squadra ha comunque lasciato il campo con il sorriso, avendo vissuto un torneo da protagonista e ottenuto importanti risultati. Rambelli ha dichiarato che Regazzi rappresenta la loro priorità per il futuro, senza entrare nel merito delle motivazioni.

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