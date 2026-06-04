basket la virtus bologna mette nel mirino kokila

Notizia in breve

La Virtus Bologna sta valutando l’ingaggio di Kevin Kokila, centro angolano di 24 anni. Secondo quanto riferito da BasketNews, il giocatore ha avuto una stagione da protagonista con il JL Bourg e potrebbe entrare nel roster delle V Nere. La società si sta muovendo per rinforzare il reparto lunghi in vista della prossima stagione. Non sono stati ancora comunicati dettagli sull’accordo o sulla durata del contratto.