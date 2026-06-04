Basket la Virtus Bologna mette nel mirino Kokila
La Virtus Bologna sta valutando l’ingaggio di Kevin Kokila, centro angolano di 24 anni. Secondo quanto riferito da BasketNews, il giocatore ha avuto una stagione da protagonista con il JL Bourg e potrebbe entrare nel roster delle V Nere. La società si sta muovendo per rinforzare il reparto lunghi in vista della prossima stagione. Non sono stati ancora comunicati dettagli sull’accordo o sulla durata del contratto.
La Virtus Bologna guarda al futuro e prepara un nuovo innesto per il proprio reparto lunghi. Secondo quanto riportato da BasketNews, le V Nere sarebbero vicine all’arrivo di Kevin Kokila, centro angolano di 24 anni reduce da una stagione da protagonista assoluto con il JL Bourg. L’operazione verrebbe costruita in sinergia con Dubai Basketball, che acquisirebbe i diritti del giocatore per poi girarlo in prestito a Bologna nella stagione 2026-27. Un affare che permetterebbe alla Virtus di inserire in organico un lungo già pronto per il livello Eurolega e con ampi margini di crescita. L’arrivo di Kokila si inserirebbe nel processo di rinnovamento del pacchetto lunghi bianconero. 🔗 Leggi su Oasport.it
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