La notte in discoteca il palo della luce la scarica elettrica | ragazzini folgorati paura alla stazione di Pontremoli

Due giovani sono stati feriti da una scarica elettrica alla stazione di Pontremoli dopo aver passato la notte in discoteca. I ragazzi, in stato di ebbrezza, si sarebbero arrampicati su un palo dell’illuminazione pubblica mentre aspettavano il primo treno. La scarica ha provocato ustioni ai due giovani. La stazione è stata evacuata e sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Pontremoli (Massa Carrara), 18 luglio 2026 – Scarica elettrica alla stazione di Pontremoli: due giovani ustionati dopo una notte in discoteca. I ragazzi, in evidente stato di ebbrezza, si sarebbero arrampicati su un palo dell’energia elettrica mentre attendevano il primo treno del mattino. La stanchezza e l’incoscienza tipica dell’età: è in questo intreccio che si colloca l’incidente avvenuto ieri mattina, poco prima delle 4. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, i due ragazzi — entrambi di età compresa tra i 17 e 19 anni e residenti a Borgotaro — stavano rientrando a casa dopo una serata in discoteca. Dal locale avevano raggiunto a piedi la stazione ferroviaria per attendere il primo convoglio utile verso le loro abitazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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