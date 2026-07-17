Nella notte tra il 16 e il 17 luglio, due giovani di 17 e 19 anni sono stati soccorsi alla stazione di Pontremoli dopo aver subito una folgorazione. I ragazzi presentavano ustioni su testa e braccia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni di salute attuali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i due giovani in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora nota.

PONTREMOLI (MASSA CARRARA) – Due ragazzi di 17 e 19 anni, sono stati soccorsi la notte scorsa, 17 luglio 2026, alla stazione di Pontremoli. I due presentavano segni di ustioni a seguito di folgorazione, in particolare su testa e braccia. Ai soccorritori avrebbero raccontato di essersi semplicemente appoggiati a un palo della luce nel tragitto da un locale in cui erano stati per la serata e la stazione, dove volevano andare a prendere iltreno per tornare nella zona di Parma, dove risiederebbero. Per capire come è avvenuta questa folgorazione accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco. La richiesta di soccorsi al 118 è arrivata intorno alle 4 dal capostazione di Pontremoli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pontremoli: folgorati di notte in stazione mentre aspettano il treno, soccorsi due ragazzi

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