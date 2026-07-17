Toccano un palo della luce e restano folgorati | due giovanissimi in ospedale

Da corrieretoscano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giovani sono stati ricoverati in ospedale dopo aver toccato un palo della luce e subito una scarica elettrica. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte in una zona di Pontremoli. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause dell’episodio, ancora sconosciute. I ragazzi sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati in ospedale per le cure del caso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute dei due giovani.

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PONTREMOLI – Una nottata di paura e un misterioso incidente su cui adesso le forze dell’ordine stanno cercando di fare piena luce. Erano circa le 4 di stanotte quando il capostazione della stazione ferroviaria di Pontremoli ha lanciato l’allarme alla centrale operativa del 118, segnalando la presenza di due giovanissimi – uno di 19 anni e l’altro ancora minorenne, nato nel 2009 – che presentavano evidenti segni di ustioni su varie parti del corpo, in particolare alla testa e agli arti, a seguito di una violenta folgorazione. Immediata la mobilitazione dei soccorsi sul posto. La centrale del 118 ha inviato d’urgenza l’automedica di Pontremoli, supportata dalle ambulanze della Pubblica Assistenza di Zeri e della Misericordia di Pontremoli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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