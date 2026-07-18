La notte degli spari in un affollato locale di Lonato del Garda arrestato 38enne irreperibile da mesi
Durante la notte, in un locale affollato di Lonato del Garda, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Un uomo di 38 anni, irreperibile da mesi, è stato arrestato a Castelnuovo del Garda con l’accusa di tentato omicidio. Era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice. Gli agenti hanno individuato e fermato il sospetto dopo averlo rintracciato. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni presenti nel locale.
È stato tratto in arresto un cittadino straniero a Castelnuovo del Garda per il reato di tentato omicidio, dopo essere stato a lungo irreperibile. L’uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, è stato individuato dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Desenzano del Garda al termine di una complessa attività investigativa avviata a seguito di un grave episodio avvenuto il 9 novembre 2025 a Lonato del Garda. Le indagini e la cattura Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cattura del trentottenne rappresenta la conclusione di un’indagine articolata e prolungata nel tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie e thread social correlati
Lonato del Garda: Lonato Music FestivalIl 29 e 30 maggio, Piazza Martiri della Libertà a Lonato del Garda ospiterà il Lonato Music Festival.
Lonato del Garda: brucia deposito di gomma e plastica, il lago avvolto da una nube neraUn deposito di gomma e plastica a Lonato del Garda sta bruciando, generando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.
Temi più discussi: Spari alla discoteca di Lonato, arrestato un uomo per tentato omicidio; Cinque colpi contro la discoteca piena di ragazzi: arrestato il ragazzo che ha sparato; Lonato, spari davanti alla discoteca Just Me: dopo mesi di latitanza, arrestato un 38enne per tentato omicidio; Spari nella notte contro il Just Me di Lonato, indagini in corso.
Sii è purtroppo trasformato in tragedia il gravissimo incidente avvenuto nella mattinata di oggi nel territorio mantovano. Intorno alle ore 11:45 di questo venerdì 17 luglio 2026, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Viadana sono intervenuti d'urgenza nella frazi facebook
Spara contro una discoteca a Lonato: 38enne arrestato per tentato omicidio dopo 8 mesi di latitanzaUn 38enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo otto mesi di latitanza a Castelnuovo del Garda (in provincia di Verona). Stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato lui il 9 novemb ... fanpage.it
La notte degli spari in un affollato locale di Lonato del Garda, arrestato 38enne irreperibile da mesiArrestato a Castelnuovo del Garda un cittadino straniero per tentato omicidio dopo mesi di indagini sui fatti avvenuti a Lonato del Garda. virgilio.it