Durante la notte, in un locale affollato di Lonato del Garda, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Un uomo di 38 anni, irreperibile da mesi, è stato arrestato a Castelnuovo del Garda con l’accusa di tentato omicidio. Era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice. Gli agenti hanno individuato e fermato il sospetto dopo averlo rintracciato. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni presenti nel locale.

È stato tratto in arresto un cittadino straniero a Castelnuovo del Garda per il reato di tentato omicidio, dopo essere stato a lungo irreperibile. L’uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, è stato individuato dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia di Desenzano del Garda al termine di una complessa attività investigativa avviata a seguito di un grave episodio avvenuto il 9 novembre 2025 a Lonato del Garda. Le indagini e la cattura Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cattura del trentottenne rappresenta la conclusione di un’indagine articolata e prolungata nel tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La notte degli spari in un affollato locale di Lonato del Garda, arrestato 38enne irreperibile da mesi

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