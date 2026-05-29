Lonato del Garda | Lonato Music Festival

Notizia in breve

Il 29 e 30 maggio, Piazza Martiri della Libertà a Lonato del Garda ospiterà il Lonato Music Festival. Due serate con musica dal vivo e artisti emergenti, che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico all’aperto. La manifestazione si svolgerà nel cuore del paese, con esibizioni che coinvolgeranno pubblico e musicisti. La piazza sarà il punto di incontro per appassionati e curiosi, offrendo un’occasione per ascoltare nuove espressioni musicali.