Lonato del Garda | Lonato Music Festival
Il 29 e 30 maggio, Piazza Martiri della Libertà a Lonato del Garda ospiterà il Lonato Music Festival. Due serate con musica dal vivo e artisti emergenti, che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico all’aperto. La manifestazione si svolgerà nel cuore del paese, con esibizioni che coinvolgeranno pubblico e musicisti. La piazza sarà il punto di incontro per appassionati e curiosi, offrendo un’occasione per ascoltare nuove espressioni musicali.
Due serate all’insegna della musica dal vivo e del talento emergente nel cuore di Lonato del Garda: il Lonato Music Festival torna il 29 e 30 maggio in Piazza Martiri della Libertà, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto.Un evento gratuito pensato per tutti gli amanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Carnevale al Ristorante Convento di Lonato del Garda
Notizie e thread social correlati
Lonato del Garda: mercanticoA Lonato del Garda si svolge ogni terza domenica del mese il Mercantico, un mercato dedicato all’antiquariato e al collezionismo.
Temi più discussi: Salvini a Brescia: La fermata della Tav sul Garda è fondamentale; Lonato del Garda , risultati elezioni Comunali 2026: chi è il nuovo sindaco - BresciaToday; Lonato del Garda, volontariato sempre attivo per la onlus Terra Aria Acqua Fuoco; Lonato, colto sul fatto mentre spaccia: arrestato dai carabinieri.
LONATO DEL GARDA - L’abbazia di Maguzzano, situata in una cornice naturale tra colline moreniche e specchi d’acqua sul basso Lago di Garda, rappresenta un luogo di grande spiritualità e storia. Fondata nel IX secolo dai monaci benedettini, l’edificio ha a x.com
A Lonato del Garda sulle pedane del Trap Concaverde si terranno i primi 2 corsi della Beretta Training Academy. https://www.cacciaetiro.it/e-nata-la-beretta-training-academy-che-organizza-corsi-per-tiratori-di-tutte-le-eta/ #CACCIAETIRO #BerettaTrainingAca facebook
Amministrative 2026, a Lonato vince il centrodestra con Nicola BianchiIl centrodestra stravince alle elezioni amministrative 2026 e conferma la guida del Comune scegliendo Nicola Bianchi come successore di Roberto Tardani. Lo scrutinio dura poco più di un’ora prima di c ... giornaledibrescia.it
Quattro giorni di pioggia al Lago di Garda con la mia ragazza — idee? reddit
Nicola Bianchi è il nuovo sindaco di Lonato del GardaLonato del Garda. Hanno votato il 52,63%, a differenza dei 66,23% del 2020. Vince con un totale di 1.835 voti Nicola Bianchi, 71,15% delle schede, per la lista Bianchi Sindaco, di Noi Moderati, in coa ... quibrescia.it