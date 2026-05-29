Lonato del Garda | Lonato Music Festival

Da bresciatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 29 e 30 maggio, Piazza Martiri della Libertà a Lonato del Garda ospiterà il Lonato Music Festival. Due serate con musica dal vivo e artisti emergenti, che trasformeranno il centro storico in un palcoscenico all’aperto. La manifestazione si svolgerà nel cuore del paese, con esibizioni che coinvolgeranno pubblico e musicisti. La piazza sarà il punto di incontro per appassionati e curiosi, offrendo un’occasione per ascoltare nuove espressioni musicali.

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Due serate all’insegna della musica dal vivo e del talento emergente nel cuore di Lonato del Garda: il Lonato Music Festival torna il 29 e 30 maggio in Piazza Martiri della Libertà, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto.Un evento gratuito pensato per tutti gli amanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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