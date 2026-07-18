Il progetto, firmato da Marco Rampoldi con la drammaturgia di Paola Ornati, nasce come naturale prosecuzione del lavoro dedicato a The Dark Side of the Moon, realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario dell’album. Ancora una volta protagonista è un gruppo di giovani musicisti che sceglie di affrontare il repertorio dei Pink Floyd evitando la formula del tributo per costruire invece un racconto scenico capace di restituire il contesto in cui quelle canzoni sono nate. Il cuore dello spettacolo sarà la figura di Syd Barrett, fondatore e primo leader della band, artista visionario destinato a lasciare il gruppo dopo pochi anni a causa dei problemi legati all’abuso di sostanze. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La musica dei Pink Floyd diventa anche un racconto teatrale

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Sala del Cinema / Mito del Cinema alla Chitarra

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