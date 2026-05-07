Nel Friuli, la musica riparte grazie a un omaggio ai Pink Floyd, collegato al terremoto del 1976. Su una vecchia audiocassetta sono stati trovati brani registrati per errore, che ora sono stati ripresi dai musicisti. La traccia interrotta è stata ripristinata e riprodotta, permettendo di ascoltare nuovamente un frammento di quella registrazione storica. Questi dettagli sono stati condivisi durante l’evento dedicato alla ricostruzione musicale della regione.

?? Cosa scoprirai Cosa è stato registrato per errore su quella vecchia audiocassetta? Come hanno fatto i musicisti a riprendere la traccia interrotta? Chi ha ideato questo progetto per unire le generazioni friulane? Perché quel preciso brano dei Pink Floyd è diventato un simbolo??? In Breve Mario Garlatti registrò il brano su audiocassetta alle ore 21 del 6 maggio 1976. Linda Zamparo coordina Elias Scodeller, Lorenzo Dominici, Angelo Vidoni e Mattia Zamparo. Il progetto unisce la memoria del sism .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, la musica riparte dai Pink Floyd: l’omaggio al sisma del ’76

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