Musica in lutto addio al big dei Pink Floyd | morto Dick Parry

Da thesocialpost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mondo del rock piange la scomparsa di Dick Parry, che si è spento a 83 anni. La notizia è stata comunicata da David Gilmour sui social, senza indicare le cause della morte. Parry era noto per aver collaborato con i Pink Floyd, in particolare su alcuni dei loro album più celebri. La sua carriera si è distinta per il contributo come sassofonista, contribuendo a definire il sound di diverse tracce della band.

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Il mondo del rock internazionale piange la scomparsa di Dick Parry all’età di 83 anni. La notizia è stata annunciata da David Gilmour attraverso i social network, senza specificare le cause del decesso. “Il mio caro amico Dick Parry è morto”, ha scritto il chitarrista dei Pink Floyd in un messaggio carico di emozione. “Da quando avevo 17 anni, ho suonato in diverse band con Dick al sassofono, tra cui i Pink Floyd”. Il big che ha segnato la storia del rock. Nato il 22 dicembre 1942 a Kentford, nel Suffolk, Dick Parry è entrato nella leggenda della musica grazie ai suoi assoli e alle atmosfere create in alcuni dei brani più iconici della storia del rock. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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