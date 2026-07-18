La morte di una bambina di 11 anni in una piscina di Sestri Levante ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli ambienti dedicati a minori. Le autorità stanno verificando i controlli e le manutenzioni delle strutture pubbliche e private, con ispezioni in corso per accertare eventuali negligenze. Sono stati avviati controlli sulle normative di sicurezza e sui sistemi di emergenza adottati nelle strutture coinvolte.

La morte di Alice, undici anni, dopo il drammatico incidente in una piscina di Sestri Levante, riporta al centro il tema della sicurezza dei minori negli spazi dedicati al gioco e allo sport. Il CNDDU, Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, esprime cordoglio alla famiglia e chiede che il dolore diventi impegno concreto. Le indagini della magistratura dovranno chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.Il cordoglio del CNDDU e il gesto dei genitoriIl Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani ha rivolto il primo pensiero alla famiglia della bambina, colpita da un dolore che nessuna parola può contenere. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - La morte di Alice e la sicurezza dei minori: controlli e manutenzioni sotto esame

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