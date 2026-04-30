Carabinieri al Comune controlli su appalti cimiteriali | sotto esame la posizione dei lavoratori
I carabinieri sono intervenuti presso il Comune per effettuare controlli sugli appalti pubblici relativi ai servizi cimiteriali. L'operazione si concentra sull'esame della documentazione e delle procedure adottate per l'affidamento di questi contratti. Sono stati verificati i requisiti e le condizioni dei lavoratori coinvolti nelle attività cimiteriali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito eventuali irregolarità o sviluppi successivi.
CAROVIGNO - Carabinieri al Comune per controlli sugli appalti pubblici, in particolare quelli dei servizi cimiteriali. Stamattina (30 aprile 2026) i militari dell'Arma, affiancati dal nucleo dell'ispettorato del lavoro, hanno fatto ingresso negli uffici del municipio di Carovigno per acquisire.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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