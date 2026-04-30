Carabinieri al Comune controlli su appalti cimiteriali | sotto esame la posizione dei lavoratori

I carabinieri sono intervenuti presso il Comune per effettuare controlli sugli appalti pubblici relativi ai servizi cimiteriali. L'operazione si concentra sull'esame della documentazione e delle procedure adottate per l'affidamento di questi contratti. Sono stati verificati i requisiti e le condizioni dei lavoratori coinvolti nelle attività cimiteriali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito eventuali irregolarità o sviluppi successivi.