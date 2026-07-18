La mia battaglia per amore di Allah Dall’Egitto al Pavese con la famiglia Poi la radicalizzazione via Whatsapp
Una donna racconta di aver passato anni a conoscere persone attraverso WhatsApp, durante i quali si è sentita sprecare tempo e senza divertimento. Dopo aver vissuto in Egitto con la famiglia, ha iniziato a radicalizzarsi, dedicandosi a una battaglia per amore di Allah. La sua riflessione, scritta alle 23, esprime il senso di perdita e insoddisfazione per le esperienze vissute.
"Sto osservando straziata gli anni della mia vita sprecati in conoscenze che non mi sono servite a nulla. in più senza neanche divertimento". Forse questa frase, scritta alle 23.35 del 7 aprile in una conversazione sulla piattaforma Discord, può aiutare a capire (più di quelle in cui ha manifestato l’intenzione di unirsi alla causa dell’Isis) come M.L. – arrivata dall’Egitto nel 2017 e cresciuta in una famiglia normalissima con papà operaio, mamma casalinga e tre fratelli – si sia fatta trascinare nella spirale di odio alimentata dai reclutatori occulti dello Stato islamico. Un tunnel imboccato nel settembre 2025 e percorso sempre più convintamente, tanto che per gli inquirenti c’era la "concreta possibilità di un’imminente attivazione violenta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su WhatsApp.
Learn Italian with a Real-Life Conversation | How Italians Really Eat | Italian Podcast
Notizie e thread social correlati
"La mia battaglia d'amore": Imma Battaglia racconta in un libro la sua vita dedicata all'attivismoImma Battaglia ha pubblicato un libro in cui narra la sua vita, iniziata in una famiglia del Sud e proseguita con l’impegno nell’attivismo.
GF Vip, Francesca Manzini in lacrime: "Non ho mai avuto amore dalla mia famiglia". Poi la sorpresa della sorella LilliDurante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è mostrata molto emozionata, confessando di non aver mai ricevuto...
Temi più discussi: La mia battaglia per amore di Allah. Dall’Egitto al Pavese con la famiglia. Poi la radicalizzazione via Whatsapp; La morte è inevitabile, questa è la mia battaglia: la 17enne pronta alla jihad chattava con altri radicalizzati; La morte è inevitabile questa è la mia battaglia | la 17enne pronta alla jihad chattava con altri radicalizzati.
La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambas facebook
La mia battaglia per amore di Allah. Dall’Egitto al Pavese con la famiglia. Poi la radicalizzazione via WhatsappStudentessa di 17 anni accusata di terrorismo: nelle chat il video per costruire una cintura esplosiva. L’atteggiamento schivo, gli abiti tradizionali e l’insoddisfazione: Anni sprecati in conoscenze ... ilgiorno.it
La morte è inevitabile, questa è la mia battaglia: la 17enne pronta alla jihad chattava con altri radicalizzatiLa ragazza, nata in Egitto e cresciuta nel Pavese, inneggiava alla guerra santa: Tutto questo per amore di Allah. Ora è in comunità e non in carcere: La cella potrebbe accrescerne la percezione di ... ilgiorno.it
i suoi attacchi di panico e l'insonnia erano collegati all'antico Egitto, e volevo solo condividere con le persone come liberarsi di questa energia ansiosa (pratica di meditazione che puoi provare) reddit