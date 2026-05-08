GF Vip Francesca Manzini in lacrime | Non ho mai avuto amore dalla mia famiglia Poi la sorpresa della sorella Lilli

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è mostrata molto emozionata, confessando di non aver mai ricevuto affetto dalla propria famiglia. La sua tristezza si è manifestata in lacrime, ma successivamente è arrivata una sorpresa dalla sorella, che ha deciso di farle una visita inaspettata. Questa apparizione ha portato un momento di commozione e di grande sorpresa per l'imitatrice romana.

Sorpresa per Francesca Manzini, l'imitatrice romana che da più di 50 giorni sta vivendo nella casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice, in queste settimane di permanenza, si è raccontata a cuore aperto. Dall'uomo misterioso che le sta accanto a un amore tossico che appartiene al passato, la.🔗 Leggi su Today.it

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