La mia battaglia d' amore | Imma Battaglia racconta in un libro la sua vita dedicata all' attivismo

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Imma Battaglia ha pubblicato un libro in cui narra la sua vita, iniziata in una famiglia del Sud e proseguita con l’impegno nell’attivismo. La donna descrive il percorso che l’ha portata a organizzare i primi Pride italiani, evidenziando la sua determinazione e il ruolo che la famiglia ha avuto nel suo cammino. Il testo si concentra sulla sua esperienza personale e sulla lotta per i diritti civili.

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Esiste un filo rosso che lega la disciplina ferrea di una famiglia del Sud alla determinazione necessaria per guidare i primi Pride italiani. Quel filo è la vita di Imma Battaglia, figura centrale dell’attivismo civile nazionale, che torna a raccontarsi nel libro “La mia battaglia d’amore”, in. 🔗 Leggi su Today.it

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