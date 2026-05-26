La mia battaglia d' amore | Imma Battaglia racconta in un libro la sua vita dedicata all' attivismo

Notizia in breve

Imma Battaglia ha pubblicato un libro in cui narra la sua vita, iniziata in una famiglia del Sud e proseguita con l’impegno nell’attivismo. La donna descrive il percorso che l’ha portata a organizzare i primi Pride italiani, evidenziando la sua determinazione e il ruolo che la famiglia ha avuto nel suo cammino. Il testo si concentra sulla sua esperienza personale e sulla lotta per i diritti civili.