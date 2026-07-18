Sabrina Cutrì, allenatrice di Aurora, ha partecipato a una puntata di Beach Zone, dove ha raccontato il successo ottenuto da Mattavelli e Puccinelli. La vittoria ha rappresentato un risultato importante, passando dalla sabbia alla panchina e ottenendo un riconoscimento significativo. La sua testimonianza si è concentrata sul percorso e sull’impatto di questa vittoria nel suo ruolo di allenatrice.

Dalla sabbia alla panchina, con un successo che vale tantissimo. Ospite di questa puntata di Beach Zone è Sabrina Cutrì, allenatrice di Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, fresche vincitrici della tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley a Marina di Modica, dove hanno superato in finale le favorite Sara Breidenbach e Chiara They. Un successo che conferma l’ottimo percorso della coppia nel circuito tricolore. Nel corso dell’intervista, condotta da Simona Bastiani, Sabrina Cutrì ripercorre la propria esperienza da atleta, il passaggio al ruolo di allenatrice, il lavoro quotidiano con Mattavelli e Puccinelli, la preparazione della finale e gli obiettivi per il prosieguo della stagione di beach volley 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La mente dietro il trionfo: Sabrina Cutrì racconta il capolavoro di Mattavelli/Puccinelli

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