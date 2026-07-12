Nella quarta tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, le coppie AlfieriRanghieri e PuccinelliMattavelli hanno conquistato le vittorie stagionali. La competizione, la più ricca della stagione per premi e punti, si è svolta sulla spiaggia di Marina di Modica. Entrambe le coppie hanno ottenuto i loro primi successi del 2026, portando a termine le partite finali contro avversari ancora in corsa.

La quarta tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, la più ricca della stagione per montepremi e punti in palio, ha regalato due vincitori inediti nel 2026. Sulla sabbia di Marina di Modica hanno infatti festeggiato Manuel Alfieri e Alex Ranghieri nel torneo maschile e Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli in quello femminile, entrambi al primo successo stagionale dopo una serie di piazzamenti che avevano confermato il loro valore ma non erano ancora stati coronati dalla vittoria. La finale maschile è stata a senso unico. Dopo un torneo di grande solidità, Alfieri e Ranghieri hanno imposto il proprio ritmo anche nell’atto conclusivo, superando Marco Caminati ed Enrico Rossi con un netto 2-0 (21-13, 21-10). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marina di Modica incorona Alfieri/Ranghieri e Puccinelli/Mattavelli: per loro primi acuti stagionali

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