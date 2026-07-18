Jens Spahn si è dimesso da capogruppo della Cdu nel Bundestag dopo aver ammesso di aver avuto un figlio tramite maternità surrogata negli Stati Uniti con il suo compagno. La decisione è arrivata in seguito alla rivelazione, che ha causato una perdita di supporto politico. La notizia ha segnato anche la fine della corsa alla successione di un altro esponente della stessa formazione politica.

Jens Spahn si è dimesso da capogruppo della Cdu nella Bundestag. Fatale la confessione di avere avuto un figlio con la maternità surrogata negli Stati Uniti insieme al suo compagno. L’attacco a Spahn. Il capogruppo dei deputati conservatori tedeschi era finito sotto attacco all’interno del proprio schieramento per aver avuto un figlio con il marito tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, una pratica vietata in Germania. Presidente del gruppo parlamentare CduCsu del cancelliere Friedrich Merz, Spahn dovrebbe dimettersi per aver “deliberatamente violato la legge tedesca”, aveva affermato alla Bild Daniel Peters, un dirigente regionale della Cdu. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La maternità surrogata costa cara a Jens Spahn: si dimette da capogruppo della Cdu. Tramonta la corsa alla successione di Merz

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