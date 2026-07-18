Jens Spahn si è dimesso da capogruppo della Cdu-Csu al Bundestag. La decisione arriva dopo le polemiche sollevate dalla sua comunicazione di essere diventato padre con il marito tramite maternità surrogata negli Stati Uniti. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti e ha portato a pressioni politiche che hanno spinto alle sue dimissioni. Spahn ha lasciato la guida del gruppo parlamentare immediatamente.

In Germania, Jens Spahn ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capogruppo della Cdu-Csu al Bundestag, travolto dalle polemiche scoppiate dopo aver annunciato di essere diventato padre insieme al marito grazie alla maternità surrogata negli Stati Uniti. Come riportato da Bild, in una lettera ai deputati dell’Unione, Spahn ha spiegato di aver informato della decisione il cancelliere Friedrich Merz e il leader della Csu Markus Soeder. “Mi sono reso conto che la mia felicità personale, quella di aver fondato una famiglia e di essere diventato padre insieme a mio marito, non è più conciliabile con il mio incarico politico “, ha scritto. L’ex... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, Jens Spahn si dimette da capogruppo della Cdu dopo il caso maternità surrogata

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