In alcune zone dei laghi lecchesi, come Colico, Pescate e Rogeno, il divieto di balneazione è stato confermato. I tecnici hanno rilevato parametri che superano i limiti di sicurezza per il bagno, impedendo di fatto l'accesso alle spiagge. Nonostante l’estate avanzata, queste aree non sono considerate adatte alla balneazione, anche per condizioni climatiche avverse. Le restrizioni rimangono in vigore fino a nuove valutazioni.

Estate inoltrata, ma non ovunque sui laghi lecchesi. E non solo per il maltempo. A Colico, a Pescate e a Rogeno non si può fare il bagno. I tecnici di laboratorio di Ats Brianza hanno alzato la bandiera rossa a Inganna di Colico in Alto Lario, alla Punta di Pescate sul lago di Garlate e al lago di Pusiano alla Punta del Corno a Rogeno: in seguito ai campionamenti e alle analisi periodici, hanno rilevato eccessive concentrazioni di batteri nocivi e mucillagini. Niente tuffi, né bracciate quindi. Il rischio è quello di fastidiosi gastroenteriti, ma anche riniti e dermatiti. Off-limits per i bagnanti pure la Malpensata a Lecco, ma per motivi di sicurezza, non di inquinamento, perché non è possibile accedere al lago in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mappa della balneabilità. Dove tuffarsi in totale sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scatta la stagione della balneabilità: bocciate cinque spiaggeCon l’arrivo ufficiale della stagione balneare, sono state escluse dalla balneabilità cinque spiagge.

Sicurezza sulle piste della Valtellina. La mappa degli interventi e le classifica delle localitàSebbene le temperature indichino un inverno ancora in corso, le autorità locali hanno avviato una serie di interventi per migliorare la sicurezza...

Temi più discussi: La mappa della balneabilità. Dove tuffarsi in totale sicurezza; Dove fare il bagno nel lago di Lecco: la mappa delle spiagge sicure; Divieto di balneazione alla Sentina: escherichia coli oltre i limiti; Escherichia coli superiore ai limiti, balneazione vietata in un punto della Sentina.

La mappa della balneabilità. Dove tuffarsi in totale sicurezzaEstate inoltrata, ma non ovunque sui laghi lecchesi. E non solo per il maltempo. A Colico, a Pescate e a Rogeno non si può fare il bagno. I tecnici di laboratorio di Ats Brianza hanno alzato la bandie ... ilgiorno.it

Dove fare il bagno nel lago di Lecco: la mappa delle spiagge sicureIl nuovo bollettino di Ats Brianza conferma il quadro di metà giugno: acque in gran parte idonee sul ramo lecchese, tre divieti stagionali che restano e lo stop di sicurezza alla Malpensata. Con il ca ... leccotoday.it