Scatta la stagione della balneabilità | bocciate cinque spiagge
Con l’arrivo ufficiale della stagione balneare, sono state escluse dalla balneabilità cinque spiagge. Nonostante il meteo non abbia ancora portato temperature elevate e l’acqua del lago resti fredda, le autorità hanno dato il via alla stagione delle attività di nuoto e relax in spiaggia. La decisione si riferisce a specifici controlli e valutazioni delle condizioni delle spiagge, che hanno portato alla bocciatura di alcuni tratti di arenile.
Anche se il tempo non sembra ancora concedere l'arrivo della bella stagione, e l'acqua del lago è senza dubbio fredda, inizia ufficialmente la stagione della balneabilità.Ats Brianza ha comunicato l'esito dei primi rilievi sui campionamenti effettuati nelle principali spiagge del Lario e del Lago. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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