Scatta la stagione della balneabilità | bocciate cinque spiagge

Con l’arrivo ufficiale della stagione balneare, sono state escluse dalla balneabilità cinque spiagge. Nonostante il meteo non abbia ancora portato temperature elevate e l’acqua del lago resti fredda, le autorità hanno dato il via alla stagione delle attività di nuoto e relax in spiaggia. La decisione si riferisce a specifici controlli e valutazioni delle condizioni delle spiagge, che hanno portato alla bocciatura di alcuni tratti di arenile.

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