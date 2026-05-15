Sebbene le temperature indichino un inverno ancora in corso, le autorità locali hanno avviato una serie di interventi per migliorare la sicurezza sulle piste della Valtellina. È stata aggiornata la mappa degli interventi previsti e sono state stilate le classifiche delle località sciistiche della zona. Questi interventi includono lavori di manutenzione, potenziamento dei sistemi di sorveglianza e miglioramenti alle infrastrutture. La pianificazione si concentra sull'assicurare un’esperienza più sicura per gli appassionati di sport invernali.

Sondrio, 15 maggio 2026 – Sebbene le temperature suggeriscano un inverno ancora “in corso”, è tempo di bilanci per l’attività svolta da dicembre sino a poche settimane fa dai “poliziotti delle nevi” del servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna della Polizia di Stato impegnati in questi mesi, sette giorni su sette, ad Aprica, Bormio, Chiesa, Madesimo, Livigno e Cima Piazzi -Valdidentro. A confermare il superlavoro svolto, in questo che è stato anche l’anno dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, sono i numeri dei vari servizi svolti, se si considera che va dalla vigilanza delle piste dei vari comprensori sciistici al controllo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza sulle piste della Valtellina. La mappa degli interventi e le classifica delle località

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