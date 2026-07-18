La macchina del tempo musicale Il Parco Tittoni in versione nostalgia Dalle Spice Girls a Lucio Battisti

Da ilgiorno.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un evento al Parco Tittoni ha riproposto le sonorità britanniche, con un focus sulla musica degli anni ’90 e 2000. La serata ha alternato brani delle Spice Girls e artisti come Lucio Battisti, con un’attenzione alle hit del britpop e della dance del Regno Unito. Sono stati proposti anche piatti tipici dello street food inglese. L’atmosfera ha ricreato un’atmosfera londinese senza allontanarsi dalla Brianza.

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Un’immersione nelle sonorità e nelle atmosfere del Regno Unito, per trovarsi catapultati a Londra senza muoversi dalla Brianza, passando dalle canzoni che hanno reso celebre il britpop al meglio della dance britannica, dalla storia delle Spice Girls a un grande classico dello street food inglese. E poi la magia e la comicità per bambini e famiglie, oltre alla finalissima dei Mondiali da guardare in compagnia su maxischermo nel fresco di un bosco. Ma anche un viaggio virtuale nel Paese del Sol Levante, tra cibo, manga e oggettistica giapponese, un dj-set al tramonto, il rock indipendente italiano, la silent disco e un tributo alle canzoni immortali di Lucio Battisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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