L’eredità musicale di Lucio Battisti rivive al Politeama con Sì viaggiare - Battisti la Storia

Il Teatro Politeama di Piacenza ospiterà venerdì 15 maggio alle 21 lo spettacolo “Sì, viaggiare - Battisti, la Storia”. L’evento si propone di ripercorrere l’eredità musicale di Lucio Battisti attraverso una rappresentazione dedicata alla sua carriera. L’iniziativa si inserisce nel programma culturale del teatro, offrendo un’occasione per ascoltare brani e racconti legati al cantautore.

Il palcoscenico del Teatro Politeama di Piacenza si prepara a ospitare, venerdì 15 maggio alle 21, lo spettacolo “Sì, viaggiare - Battisti, la Storia”. Una produzione firmata Stage11 che si propone di ripercorrere con intensità e rispetto la parabola artistica di uno dei musicisti più amati e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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