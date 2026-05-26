Durante gli AMAs del 2026, si sono esibiti i membri delle Spice Girls, segnando il ritorno del gruppo. Tra le protagoniste, una delle cantanti ha sfoggiato un’acconciatura con capelli bicolor, richiamando gli stili degli anni '90. La performance ha attirato l’attenzione dei presenti, e l’uso di colori vivaci nei capelli è stato uno degli aspetti più discussi dell’evento. Non sono stati annunciati altri dettagli riguardo a future collaborazioni o date di tournée.

Dimenticate per un momento il balayage impeccabile e quei castani quiet luxury che andavano tanto di moda l’anno scorso. Il 2026 segna ufficialmente il ritorno dei capelli bicolore, dichiaratamente Anni 90, volutamente imperfetti e decisamente anti-minimalisti. Come abbiamo già visto, sfilare sulla passerella della sfilata Louis Vuitton Cruise 2027. Meches chunky, halo hair, ricrescite selvagge e ciocche decolorate effetto Spice Girls sono tornate a dominare TikTok, le passerelle e soprattutto i red carpet. La conferma arriva anche dagli American Music Awards 2026, andati in scena lo scorso 25 maggio alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, dove le star hanno trasformato i capelli in un vero manifesto revival. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nostalgia da Spice Girls agli AMAs 2026: il grande ritorno dei capelli bicolor

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