Sono state riprese circa 3.000 prestazioni sospese a causa delle liste d’attesa. La Usl Umbria 1 ha messo in atto misure come l’acquisto di nuove apparecchiature e il monitoraggio delle prescrizioni per accelerare i tempi di prenotazione. Nessun dettaglio su come siano state distribuite o quali specializzazioni siano coinvolte. La ripresa riguarda prestazioni che erano state bloccate o rinviate nei mesi precedenti.

Il complesso delle azioni avviate da Usl Umbria 1 — dall’introduzione di nuove apparecchiature all’appropriatezza delle prescrizioni, dall’omogeneizzazione delle agende diagnostiche al reclutamento mirato del personale nelle aree più direttamente coinvolte — "sta producendo risultati significativi per rafforzare la governance delle liste di attesa ". A farlo sapere è la stessa Usl 1, che fa sapere come "le Pdt (prestazioni in percorso di tutela) che governano le liste di attesa hanno registrato, nelle ultime due settimane, una riduzione di circa tremila prestazioni". Al momento risultano rispettati i tempi previsti per gli esami classificati come urgenze U (da effettuare entro 72 ore) e B (entro 10 giorni), mentre le attese più consistenti riguardano le classi D (differibile), con scadenze a 30 e 60 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lotta alle liste d’attesa: "’Riprese’ 3mila prestazioni"

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