Fontana | prestazioni urgenti su +21% liste d’attesa in miglioramento

I dati recenti mostrano un aumento del 21% delle prestazioni urgenti rispetto al passato, mentre le liste d’attesa si stanno riducendo. L’introduzione del Cup unico potrebbe portare a una maggiore trasparenza sulle visite mediche, influenzando la gestione delle prenotazioni. Tuttavia, la scarsità di medici di base continua a rappresentare un ostacolo per l’efficienza dei percorsi terapeutici.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il Cup unico la trasparenza delle tue visite mediche?. Perché la carenza di medici di base minaccia i percorsi terapeutici?. Cosa rischia la sanità lombarda senza una riforma nazionale strutturale?. Come impatterà l'invecchiamento della popolazione sulla gestione delle liste d'attesa?.? In Breve Prestazioni urgenti aumentate del 21% e prestazioni differibili migliorate dell'11%.. Cup unico gestisce attualmente oltre il 53% delle prestazioni sanitarie regionali.. Carenza medici di medicina generale e pressione demografica minacciano la tenuta territoriale.. Fontana chiede riforma nazionale per evitare che interventi lombardi restino tamponamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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SANITÀ, FONTANA: MIGLIORAMENTI SU LISTE ATTESA MA SERVE RIFORMA NAZIONALE

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