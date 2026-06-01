Paolucci Pd sui dati Agenas e liste d' attesa | Crescono i tempi per le prestazioni e le riunce alle cure
I dati Agenas mostrano un aumento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e un incremento delle rinunce alle cure. Il centrodestra di Marsilio ha commentato la situazione, sostenendo che la realtà sia diversa e più positiva rispetto a quella percepita dagli abruzzesi. La discussione si concentra sui numeri relativi alle liste d’attesa e alle pratiche rinunciate, evidenziando una percezione contrastante tra le parti coinvolte.
Il centrodestra di Marsilio racconta una realtà parziale e autocelebrativa diversa da quella vissuta dagli abruzzesi per quanto riguarda la sanità. A dirlo il consigliere regionale e capogruppo del Pd Silvio Paolucci che commenta i dati Agenas sulle liste d'attesa:“Partiamo dalle attese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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