Paolucci Pd sui dati Agenas e liste d' attesa | Crescono i tempi per le prestazioni e le riunce alle cure

Da ilpescara.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I dati Agenas mostrano un aumento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e un incremento delle rinunce alle cure. Il centrodestra di Marsilio ha commentato la situazione, sostenendo che la realtà sia diversa e più positiva rispetto a quella percepita dagli abruzzesi. La discussione si concentra sui numeri relativi alle liste d’attesa e alle pratiche rinunciate, evidenziando una percezione contrastante tra le parti coinvolte.

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Il centrodestra di Marsilio racconta una realtà parziale e autocelebrativa diversa da quella vissuta dagli abruzzesi per quanto riguarda la sanità. A dirlo il consigliere regionale e capogruppo del Pd Silvio Paolucci che commenta i dati Agenas sulle liste d'attesa:“Partiamo dalle attese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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