Stefania Sandrelli alla soglia degli 80 anni ricorda un momento difficile per colpa della burocrazia | Ho provato paura e umiliazione | ho rischiato di perdere la casa meglio la morte

Stefania Sandrelli, prossima agli 80 anni, ha ricordato un episodio difficile causato dalla burocrazia, in cui ha avuto paura e si è sentita umiliata, rischiando di perdere la casa. La attrice ha descritto il momento come molto complicato, arrivando a dire che avrebbe preferito la morte. La sua vita, lunga e ricca di esperienze, include anche episodi legati a difficoltà personali e professionali.

Stefania Sandrelli ha avuto una vita lunga e avventurosa, quanto può esserlo quella di una diva degli anni d’oro del cinema italiano, che ha incrociato il suo destino con quello di altri artisti altrettanto avventurosi, e quanto può esserlo, più in generale, la vita di una donna alla soglia degli. 🔗 Leggi su Today.it

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