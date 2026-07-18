la lazio di gattuso si prepara alla nuova stagione

La Lazio, sotto la guida di Gattuso, si sta allenando in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra sta svolgendo sessioni di allenamento e preparazione in vista delle partite in programma. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle attività o alle strategie adottate. La squadra si sta concentrando sulla preparazione fisica e tattica in vista delle competizioni imminenti.

I biancocelesti agli ordini dell'ex ct della nazionale italiana stanno lavorando in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Preparazione estiva della Lazio: Gattuso resta a Formello fino al 25 luglio

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