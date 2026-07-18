La Lazio di Gattuso si prepara alla nuova stagione
La Lazio, sotto la guida di Gattuso, si sta allenando in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra sta svolgendo sessioni di allenamento e preparazione in vista delle partite in programma. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle attività o alle strategie adottate. La squadra si sta concentrando sulla preparazione fisica e tattica in vista delle competizioni imminenti.
I biancocelesti agli ordini dell'ex ct della nazionale italiana stanno lavorando in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Lazio.
Preparazione estiva della Lazio: Gattuso resta a Formello fino al 25 luglio
Notizie e thread social correlati
Ecco la nuova Lazio di GattusoLa Lazio ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo allenatore per le prossime due stagioni.
Sfalcio e pulizia di strade, marciapiedi e parchi: la marina si prepara alla stagione estivaIn questi giorni, la zona di Specchiolla sta vivendo una fase di lavori di sfalcio e pulizia di strade, marciapiedi e parchi.
Temi più discussi: Mercato, situazione ambientale, il ricordo della Nazionale: parla Gattuso; Gattuso: La Lazio ha una storia gloriosa, mi hanno spiegato la situazione ma per alcuni problemi non posso farci niente; Gattuso: Da giocatore ho avuto c..., da ct ho beccato la mazzata. L'Italia sarà una ferita che mi resterà; Cosa ha detto Gattuso, come giocherà la sua Lazio e gli obiettivi di mercato: dal sostituto di Gila al ruolo di attaccante.
#Gattuso premia l’impegno della Lazio: offre una grigliata e permetterà ai giocatori di dormire a casa x.com
Debutta la Lazio di Gattuso Tutto il pre-campionato dei biancocelesti è su DAZN facebook
Hellas Verona signs Salvatore Cerbone (18) from Serie C side Casarano reddit
L'ex Lazio Agostinelli: A Gattuso serve un trequartista. Ora valuterà quello che ha in casaIntervenuto ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha parlato del momento della Lazio e del futuro con Gennaro Gattuso in panchina: Non c’è dubbio che se Gattuso vuole impostare tatticamente la ... tuttomercatoweb.com
Gattuso premia l’impegno della Lazio: offre una grigliata e permetterà ai giocatori di dormire a casaRoma - Gattuso carica, spreme, è vulcanico, furoreggia e addolcisce, premia. E’ il suo essere, è il suo Esserci. Con vulcanicità e affabilità si è avvicinato alla squadra e sta completando la prima se ... msn.com