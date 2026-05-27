La Lazio ha scelto Gennaro Gattuso come nuovo allenatore per le prossime due stagioni. L’accordo con l’ex tecnico di Napoli e Milan è stato definito dopo la conclusione della collaborazione con Maurizio Sarri. L’annuncio ufficiale arriverà a breve, confermando la transizione sulla panchina biancoceleste. La società ha concluso le trattative e si attende il comunicato con i dettagli dell’accordo.

Annunci ufficiali in arrivo, tutto risolto con Sarri così come l'accordo con Gattuso che sarà l'allenatore della Lazio per le prossime due stagioni. Indolore, rispetto alle previsioni, la rescissione del tecnico toscano che riceverà tutte le mensilità (stesso discorso per lo staff) fino al prossimo mese e rinuncerà integralmente ai quasi tre milioni a stagione previsti fino al 2028. Ottimo il lavoro degli avvocati di entrambe le parti che hanno portato a un'uscita soft di Sarri, già rimpianto dalla maggioranza dei tifosi laziali (ieri l'accordo definitivo a Villa San Sebastiano con Lotito). Per lui e i suoi collaboratori c'è l'Atalanta e un ricco triennale da 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco la nuova Lazio di Gattuso

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