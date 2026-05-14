Sfalcio e pulizia di strade marciapiedi e parchi | la marina si prepara alla stagione estiva

In questi giorni, la zona di Specchiolla sta vivendo una fase di lavori di sfalcio e pulizia di strade, marciapiedi e parchi. Le operazioni sono state avviate in risposta alle numerose segnalazioni ricevute nei mesi scorsi. La marina si sta preparando così all’arrivo della stagione estiva, con interventi mirati a migliorare l’aspetto e la fruibilità degli spazi pubblici. La manutenzione riguarda principalmente le aree più frequentate, per garantire un ambiente più ordinato e pulito.

CAROVIGNO - Dopo le numerose segnalazioni pervenute nei mesi scorsi, Specchiolla sta vivendo in questi giorni una vera e propria trasformazione. L'Amministrazione comunale di Carovigno ha dato il via agli interventi di sfalcio e pulizia che stanno interessando strade, marciapiedi e parchi della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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