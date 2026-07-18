La Juventus riabbraccia Lichtsteiner | l' omaggio prima della sfida con il Basilea

Prima della partita amichevole contro il Basilea, la Juventus ha reso omaggio a Stephan Lichtsteiner, ex difensore della squadra ora allenatore del club svizzero. L'evento ha visto la presenza di Lichtsteiner, che è stato accolto con un riconoscimento ufficiale. La società ha deciso di celebrare il suo ruolo passato nel club con un gesto ufficiale prima del calcio d'inizio. La partita si è svolta con questa cerimonia di saluto tra le due squadre.

La Juventus riabbraccia Stephan Lichtsteiner. In occasione dell'amichevole con il Basilea, il club bianconero ha voluto omaggiare l'ex difensore, attuale allenatore del club svizzero. Prima del match c'è stato un caloroso abbraccio tra Spalletti e Lichtsteiner con l'allenatore bianconero che ha donato una maglia celebrativa con il numero 26. Anche i tifosi bianconeri hanno omaggiato l'attuale allenatore del Basilea esponendo uno striscione che recita "Stephan orgoglio svizzero e guerriero bianconero". Lichtsteiner ha vestito la maglia della Juventus dal 2011 al 2018, giocando 258 partite tra campionato e coppe segnando anche 15 reti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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