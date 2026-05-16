Sommer nessun ritorno al Basilea in estate! Lichtsteiner ci rinuncia | Valeva la pena provarci

Il club ha annunciato che Sommer non tornerà al Basilea durante la prossima sessione di mercato estiva, dopo aver lasciato l’Inter. Lichtsteiner, allenatore del team svizzero, ha confermato che non ci saranno ulteriori trattative per il ritorno del portiere, anche se aveva valutato questa possibilità. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri del giocatore.

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di Paolo Moramarco Sommer, nessun ritorno al Basilea in estate dopo l’Inter! Lichtsteiner, tecnico del club elvetico, ci rinuncia: «Valeva la pena provarci». Yann Sommer, portiere dell’ Inter in scadenza di contratto, ha deciso di non tornare al Basilea, scegliendo di proseguire la propria carriera ad alto livello internazionale. La decisione è stata confermata da Stephan Lichtsteiner, allenatore del club svizzero, che secondo quanto riportato da TMW, ha raccontato come il club abbia tentato di riportare in patria l’esperto estremo difensore: « Naturalmente valeva la pena provarci ». Sommer Inter, scelta dettata dalla competitività. Secondo Lichtsteiner, il rifiuto non sorprende, considerando l’esperienza e l’atteggiamento competitivo di Sommer: « Gioca da anni a un livello assolutamente top. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer, nessun ritorno al Basilea in estate! Lichtsteiner ci rinuncia: «Valeva la pena provarci» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bomba Oaktree! 150MilioniTorna allInter! Nuovo Centrale per CHIVU Sullo stesso argomento Lichtsteiner boom da allenatore del Basilea: «Tra Conte e Allegri scelgo…»di Redazione JuventusNews24Lichtsteiner boom da allenatore del Basilea: «Tra Conte e Allegri scelgo…». Sommer dice no al Basilea, il portiere svizzero ha fatto la sua scelta per il futuroYann Sommer ha rifiutato una proposta da parte del Basilea per il futuro con il portiere svizzero che è in scadenza di contratto con i nerazzurri.