Juventus ufficiale l’amichevole con il Basilea | la data della sfida Il comunicato

La Juventus ha annunciato ufficialmente un'amichevole contro il Basilea, prevista per il 18 luglio. La partita si svolgerà in una data precisa, confermata attraverso un comunicato ufficiale. La sfida tra le due squadre è stata resa nota attraverso una comunicazione pubblicata dalla società. La data e l'avvenimento sono stati resi noti senza ulteriori dettagli sul luogo o gli orari dell'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui