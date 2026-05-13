Juventus ufficiale l’amichevole con il Basilea | la data della sfida Il comunicato
La Juventus ha annunciato ufficialmente un'amichevole contro il Basilea, prevista per il 18 luglio. La partita si svolgerà in una data precisa, confermata attraverso un comunicato ufficiale. La sfida tra le due squadre è stata resa nota attraverso una comunicazione pubblicata dalla società. La data e l'avvenimento sono stati resi noti senza ulteriori dettagli sul luogo o gli orari dell'incontro.
di Francesco Spagnolo Juventus, i bianconeri sfideranno il Basilea in amichevole il prossimo 18 luglio. Il match si disputerà al St. Jakob-Park con inizio 15:30. E’ ufficiale l’amichevole della Juventus contro il Basilea in Svizzera. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale: «Il calendario della preseason bianconera si arricchisce di un nuovo appuntamento internazionale. Prima di dare il via al Summer Tour 2026 powered by Jeep tra Hong Kong, Cina e Perth, Australia, il gruppo guidato da Luciano Spalletti farà scalo in Svizzera per un test amichevole. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026, alle ore 15:30, contro il Basilea.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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