La grande croce del Valencia | se non cede non può andare sul mercato con minime garanzie

Il Valencia si trova in una situazione finanziaria complicata, con un debito importante che impedisce al club di effettuare acquisti sul mercato finché non sarà ridotto. La società deve risolvere questa questione per poter operare con più margini di manovra. La questione riguarda anche la gestione delle risorse e le decisioni sul futuro della squadra, con un processo che si sta rivelando lungo e complesso. La presenza di interessi esterni, anche internazionali, rende ancora più difficile la risoluzione della situazione.

2026-07-18 15:50:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Resta un Valencia con tante catene al suono che suonano da Singapore. Ci vuole un’eternità per portare a termine un’operazione in cui c’è di mezzo del denaro, sotto il manto dell’approvazione o meno del Lim. Il fatto è che Valencia è un club che ha un principio chiaro implementato nella sua struttura e che Ron Gourlay ha spiegato prima di iniziare il mercato. internamente: non ci sono soldi per firmare. Per questo motivo l’idiosincrasia del club è stata evidente con la creazione mesi fa di una struttura sportiva basata su ‘scout’ che setacciano il mercato con l’intento di portare affari di mercato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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