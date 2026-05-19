Un amico del tecnico, con cui ha un rapporto che risale al 1990, ha commentato il suo stato attuale, affermando che ora è molto provato, ma che sarebbe perfetto per la Juventus. Ha aggiunto che potrebbe avere voce in capitolo sul mercato. Ricorda anche il passato insieme, quando passavano le notti all’aperto sotto le stelle, descrivendolo come una persona molto divertente e permalosa, caratteristiche tipiche dei toscani.

Quando parla del suo amico 'Lucio' Fabio Galante viaggia nei ricordi. Fa un sorriso da toscanaccio, furbo come pochi, e racconta senza filtri il ‘suo Spallettone’. “Lo chiamo così dopo ogni partita. Gli scrivo e mi complimento. Lui risponde con i cuori. Poi commentiamo. C’è sempre spazio per l’analisi con Luciano”. Spalletti e Galante si conoscono da più di trent’anni, da quando l’attuale allenatore della Juve gli faceva da chioccia a Empoli, riportandolo a casa dopo gli allenamenti e spesso e volentieri lo ospitava a dormire. “Quante ne abbiamo passate. Già al tempo era un allenatore in campo. Pensate che quando andai al Genoa mi chiese di appuntarmi gli allenamenti perché voleva studiare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Galante sull'amico Spalletti: "Ora è distrutto, ma è perfetto per la Juve. E se può dire la sua sul mercato..."

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