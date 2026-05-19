Un amico del tecnico ha commentato la possibilità di vedere Lucio al comando della Juventus, affermando che l'ex calciatore sarebbe adatto alla squadra e che potrebbe avere voce in capitolo sulle scelte di mercato. L'interlocutore, legato al tecnico fin dal 1990, ha ricordato alcuni aspetti della propria amicizia, parlando di notti trascorse all'aperto e descrivendo il tecnico come una persona divertente e permalosa, caratteristiche tipiche dei toscani.

Quando parla del suo amico 'Lucio' Fabio Galante viaggia nei ricordi. Fa un sorriso da toscanaccio, furbo come pochi, e racconta senza filtri il ‘suo Spallettone’. “Lo chiamo così dopo ogni partita. Gli scrivo e mi complimento. Lui risponde con i cuori. Poi commentiamo. C’è sempre spazio per l’analisi con Luciano”. Spalletti e Galante si conoscono da più di trent’anni, da quando l’attuale allenatore della Juve gli faceva da chioccia a Empoli, riportandolo a casa dopo gli allenamenti e spesso e volentieri lo ospitava a dormire. “Quante ne abbiamo passate. Già al tempo era un allenatore in campo. Pensate che quando andai al Genoa mi chiese di appuntarmi gli allenamenti perché voleva studiare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Galante sull'amico Spalletti: "Lucio è perfetto per la Juve. E se può dire la sua sul mercato..."

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