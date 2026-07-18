Una foto mostra Messi con i capelli lunghi che fa il bagnetto a un bambino piccolo con una faccia grande e occhi grandi. La stessa immagine viene condivisa online, suscitando discussioni sulla sua natura e interpretazione. Non ci sono elementi che confermino o smentiscano ipotesi come quella di vivere in una simulazione.

È una foto che tutti abbiamo visto, e che non ci stancheremo mai di guardare. Lionel Messi con i capelli lunghi e lisci che fa il bagnetto a un bimbo minuscolo, dalla faccia grossa e gli occhi grandi. Non lo sa nessuno in quel momento, ma Messi, che da lì a poco sarebbe diventato il più grande calciatore al mondo, sta lavando Lamine Yamal, il più grande calciatore al mondo del futuro, con tutti i significati simbolici e religiosi che ci vengono in mente - più o meno consciamente. La storia della foto è ormai nota. Siamo nel 2007 e il Barcellona sponsorizza UNICEF sulle sue maglie. È un mondo lontano, in cui i blaugrana non devono ricorrere ad alcuna leva per comprare i calciatori e immaginano un calendario di beneficenza in cui i giocatori del club avrebbero posato insieme ai bambini di alcune famiglie sostenute dall’UNICEF. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La foto di Messi e Yamal dimostra che viviamo in una simulazione?

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Lionel Messi vs Lamine Yamal | BATALLA DE RAP FÚTBOL

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La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonatoUna foto mostra Lionel Messi che tiene in braccio un neonato, Lamine Yamal, mentre fa il bagnetto.

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Messi és Lamine reddit

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